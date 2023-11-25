إسبانيا تستعد للاعتراف بفلسطين

دعا رئيس الوزراء الإسباني الإتحاد الأوروبي للإعتراف بفلسطين وقال أن إسبانيا مستعدة للإعتراف بفلسطين في حالة ما إذا لم يفعل الإتحاد ذلك.

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الجمعة 24 نوفمبر، ومن معبر رفح الحدودي “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

بيدرو سانشيز أضاف خلال كلمته “سيكون الأمر يستحق ذلك إذا فعلنا ذلك معًا، ولكن إذا لم يحدث ذلك، إسبانيا ستتخذ بالطبع قراراتها بنفسها”.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، وفي اليوم الأول من الهدنة أدان رئيس الوزراء الإسباني العدوان الصهيوني على غزة.

سانشيز قال أن “العالم كله مصدوم من الصور التي نراها كل يوم من غزة”. قائلا أن “عدد القتلى الفلسطينيين لا يطاق حقًا”.

كما طالب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو “بالتمييز الواضح بين الأهداف العسكرية وحماية المدنيين”.

وحتى الآن تعترف ديبلوماسيا بدولة فلسطين 138 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أولها كانت الجزائر في 15 نوفمبر 1988.

أغلب الدول المعترفة بفلسطين هي معظم دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهناك دول من الإتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهى قبرص، رومانيا، بولندا، جمهورية التشيك، بلغاريا.

كما أن هناك مساع عديدة لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين ولتحصل على العضوية الكاملة في الهيأة الأممية ولتكون الدولة الـ194 بالمنظمة.