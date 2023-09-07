مساع عربية لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على تبني توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعمه لها.

أكّد مجلس جامعة الدول العربية على تبني توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعمه. كذلك دعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

المجلس اختتم أشغال الدورة العادية الـ160 على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت، أمس الأربعاء 6 سبتمبر، في مقر الجامعة العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

المجلس دعا إلى الاستمرار في التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتبني حق دولة فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية ودعمه. وهذا بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

كما دعا مجلس جامعة الدول العربية أيضا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مجلس جامعة الدول العربية طالب أيضا باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة. كذلك متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما طالب المجلس أيضا في قراراته، باتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة الأمم المتحدة ولجانها. بالإضافة إلى مواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية.