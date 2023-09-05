عباس يطالب الإدارة الأمريكية بدعم قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الإثنين، الإدارة الأمريكية إلى دعم مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

“وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية”، تقول الوكالة.

كما أشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام”.

قبل أن يطالب الإدارة الأمريكية “بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن”.

وأكد عباس أن “دولة فلسطين ستواصل سعيها على مستوى الأمم المتحدة، من أجل الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية”.

وتتمتع فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، منذ نوفمبر 2012. ويتطلب انضمامها كعضو كامل صدور قرار بالموافقة من جانب مجلس الأمن الدولي.