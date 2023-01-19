الرئيس تبون: 2023 سيكون عام عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

“سيكون عام 2023، عام فلسطين الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”. هذا ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمته لدى افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس.

وكانت الجزائر قد كرّست المساعي الفلسطينية للحصول على صفة الدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، في مخرجات قمة الجامعة العربية التي احتضنتها شهر نوفمبر الماضي.

وفي لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون إن سفير الجزائر بالأمم المتحدة، قد شرع بالفعل في إجراءات عملية لتنفيذ توصيات القمة، بخصوص دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

ويتكوّن مجلس الأمن حاليا إلى جانب أعضائه الدائمين: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، من الأعضاء الـ10 المؤقتين: