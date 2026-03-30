إدارة الموقع
العالم

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأمريكية

الشروق أونلاين
  • 1099
  • 0
أغلقت إسبانيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المشاركة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.  

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس اليوم ​الاثنين إن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام ‌الطائرات الأمريكية المشاركة في الهجمات على إيران، في خطوة تتجاوز قرارها السابق برفض استخدام القواعد العسكرية المشتركة.

وأفادت صحيفة “إل باييس” الإسبانية بأن مدريد أغلقت المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المشاركة في الحرب ضد إيران.

وقالت الصحيفة “لا يقتصر الحظر على استخدام قاعدتي روتا (قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (إشبيلية) الجويتين من قبل الطائرات المقاتلة أو طائرات التزود بالوقود المشاركة في الهجوم، بل يشمل أيضًا استخدام الأجواء الإسبانية من قبل الطائرات الأمريكية المتمركزة في دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة أو فرنسا.”

وأضافت الصحيفة “يُسمح بالتحليق والهبوط فقط في حالات الطوارئ.”

وكانت إسبانيا في أوائل مارس الجاري قد حظرت على الولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران.

وفي 25 مارس، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام مجلس النواب بأن الصراع في الشرق الأوسط أسوأ بكثير من الحرب في العراق. وأشار إلى أهمية استذكار عواقب حملة العراق لتجنب تكرار الأخطاء نفسها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد