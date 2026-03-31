إسبانيا تكشف نفقا تحت الأرض لنقل المخدرات القادمة من المغرب

أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الثلاثاء، أنها كشفت عن نفق تحت الأرض في سبتة. كان يستخدم لتهريب أطنان من المخدرات من المغرب إلى الدول الأوروبية.

وجاء في بيان للشرطة الإسبانية أنها “نفذت عملية واسعة النطاق، سمحت باكتشاف بنية تحتية معقدة. مصممة لإدخال أطنان من المخدرات إلى البلاد”.

ويتعلق الأمر بـ”موقع في سبتة، كان مخبأ تحت مستودع صناعي، محمي بأنظمة ضخ وعزل صوتي لتجنّب اكتشافه”.

“حيث كان الجزء السفلي من النفق، ذي المستويات الثلاثة، الذي يؤدي مباشرة إلى المغرب، مجهزًا بعربات تتحرك على نظام سكك حديدية ذي تصميم معقد”، يضيف المصدر.

متابعا أن العملية تعود إلى تحقيقات بدأت في فيفري 2025. وسمحت بضبط أكثر من 17 طنًا من المخدرات. واعتقال 27 متّهما، في عمليات مختلفة على مدى عدة أشهر.

إسبانيا تحجز 5 أطنان من الكوكايين القادمة من المغرب

ومنتصف الشهر الجاري، ضبطت الشرطة الإسبانية ما يقارب 5 أطنان من الكوكايين. تمّ نقلها على متن زوارق بحرية من المغرب إلى مقاطعة هويلفا جنوب غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حجز الكمية المذكورة من المخدرات، جاء خلال عملية أمنية نُفّذت يوم السبت الماضي 14 مارس.

وأكدت صحيفة “إل باييس” إن الشرطة اكتشفت في المقاطعة المذكورة منشأة تخزين مؤقتة للمهرّبين. كانت تبقى فيها المخدرات يوما أو يومين فقط، قبل نقلها إلى وجهتها النهائية.

وتابعت الصحيفة أن الكوكايين المحجوز “وصل حديثا إلى إسبانيا عبر نفس الطرق المستخدمة عادة لتهريب الحشيش. باستخدام زوارق سريعة من المغرب”.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 8 أشخاص، بينهم 5 أجانب، في عمليتي مداهمة نُفذتا في هويلفا وإشبيلية.

كما ضبطت الشرطة مبلغا ماليا بقيمة مليون يورو، وبنادق هجومية. ومعدّات تُستخدم لوزن المخدرات، يضيف المصدر.