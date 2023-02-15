إسلام سليماني يعود إلى المنافسة الأوروبية مع أندرلخت

لعب 13 مقابلة في رابطة الأبطال مع لشبونة وليستر سيتي

يصنع إسلام سليماني مساء الخميس، الحدث، في أوربا، بالعودة إلى منافسة أوربا ليغ مع فريقه الجديد أندرلخت البلجيكي، الذي سيواجه فريق لودوغوراتس البلغاري المحتل للمركز الثاني في بلاده، في لقاء الذهاب في بلغاريا، وهي مقابلة في متناول رفقاء سليماني الذين لم يعد لهم أي أمل في الدوري البلجيكي، وفي متناول إسلام سليماني للتنفس في آخر مشواره المنافسة الأوربية على أمل التقدم في المنافسة، بعد أن بلغ الفريق الدور الثاني لأول مرة منذ سنوات، وكان في أواخر سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينات من أقوى فرق أوربا والعالم.

يذكر أن الهداف إسلام سليماني يتواجد في المركز 11 في تاريخ الكرة الجزائرية من ضمن المشاركين في منافسة رابطة أبطال أوربا بـ 13 مقابلة كاملة، بـ 835 دقيقة بين سبورتينغ لشبونة وليستر سيتي، وفي رصيده 3 أهداف في المنافسة الأقوى، أي أنه من حيث التهديف في رابطة الأبطال هو في المركز السادس في تاريخ الكرة الجزائرية بعد محرز صاحب 19 هدفا، ورابح ماجر الذي سجل 11 هدفا، وياسين براهيمي صاحب الـ 8 أهداف وسفيان فيغولي بـ 6 أهداف وأخيرا الأسطورة رشيد مخلوفي برباعية، كما كان لإسلام سليماني تجربة في أوربا ليغ مع سبورتينغ لشبونة العائد إليها سهرة هذا الخميس، ولكن في بلاد أخرى هي بلجيكا، وسيسافر أيضا لأول مرة لمصارعة الكرة البلغارية.

يعود الظاهرة إسلام سليماني في سن الـ 34 التي بلغها في جوان الماضي، ليكون ربما أكبر لاعب جزائري، يحافظ على مكانته كاسرا حاجز السن لديه، ومصرا على أن لا يتوجه إلى بطولات المال في الخليج العربي إلا بعد أن يقارب سن الـ 35 سنة أو أكثر، وهو في رصيده هدف من بضعة دقائق مع أندرلخت وكان في النصف الأول من الموسم الكروي، قد سجل هدفا مع برست الفرنسي، بعد مروره بفريقه السابق سبورتينغ لشبونة وكانت تجربته فاشلة ولم يسجل فيها سوى رباعية.

سيبقى إسلام سليماني أيقونة التهديف في الجزائر، ورقمه في التهديف مع الخضر قد يبقى صامدا لعدة عقود، فقد سجل في نصف موسم لعبها مع موناكو تسعة أهداف، كما سجل في ثاني موسم له مع سبورتينغ لشبونة 27 هدفا كانت من بينها رباعية في مرمى حارس بورتو أسطورة ريال مدريد وبطل العالم الحارس كاسياس، بعد موسم أول في البرتغال سجل فيها 12 هدفا.

يتواجد فريق أندرلخت حاليا في الدوري البلجيكي في المركز العاشر، بعيدا عن المقدمة بـ 28 نقطة، وأيضا عن مركز السقوط بـ 13 نقطة، مما يعني أن الفريق البليجيكي التاريخي، لا هدف له هذا الموسم سوى التألق في أوربا ليغ برفقة إسلام سليماني.