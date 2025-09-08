إسلام سليماني يواصل صنع الحدث ويعود إلى الملاعب الأوروبية

نحو التحاقه بالبطولة الرومانية

يواصل الدولي الجزائري والهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية، فبعدما تنبأ الجميع بعودته إلى البطولة الوطنية، ونهاية مسيرته في الملاعب الأوروبية، ظهرت الوجهة المقبلة لمهاجم شباب بلوزداد السابق، وبطولة جديدة تضاف إلى البطولات التي شراك فيها خلال مسيرته الكروية.

وكشفت مصادر إعلامية أوروبية، يتضمنها الإعلامي الجزائري-الفرنسي نبيل جليت عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، أول أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن إسلام سليماني سحل بالأراضي الرومانية صبيحة أمس، من أجل التوقيع مع نادي “سي أف أر كلوج” ( CFR Cluj)، الذي يحتل المراتب الأخيرة في البطولة الرومانية، بعد مرور ثمان جولات من بداية البطولة، ويسعى لانتداب إسلام سليماني من أجل إعطاء دفعا لخط هجومه.

وعزز النادي الروماني صفوفه بخدمات المدافع السابق لويست هام كورت زوما، بالإضافة إلى عدة أسماء، ما يجعل نية الفريق واضحة في العودة سريعا إلى المراتب الأولى واحتلال إحداها للتأهل إلى المنافسات القارية الموسم المقبل، في انتظار تقديم الهداف الجزائري إسلام سليماني في قادم الساعات، في انتقال مفاجئ إلى الدوريات الأوروبية، عقب بقاءه لنصف موسم كامل بدون منافسة.

وبرهن سليماني في كل مرة على أن عامل السن ليس عائقًا أمام الرغبة للبقاء في القمة، إذ يواصل اللعب على أعلى المستويات وهو في سن الـ37 عامًا، تخللتها عدة محطات بداية من شباب بلوزداد في الجزائر إلى البرتغال من بوابة سبورتينغ لشبونة، مرورا بإنجلترا مع حامل لقب البريمرليغ ليستر سيتي ونيوكاستل، وتركيا مع العملاق فينرباختشي ليخوض بعدها تجربة في الدوري الفرنسي، مع كل من موناكو وليون قبل أن يحول الوجهة نحو الدوري البلجيكي مع نادي أندرلخت، ثم غير القارة نحو البطولة البرازيلية، ليعود بعدها إلى بلجيكا من بوابة فريق مالين ثم الجزائر مع شباب بلوزداد، ليختار الآن خوض تجربة جديدة في الدوري الروماني.

أكثر من 13 فريق في أقل من 12 سنة، هو عدد الأندية التي حمل ألوانها إسلام سليماني في احترافه، أين قضى ثلاث سنوات منها في فريق سبورتينغ لشبونة، قبل أن تكون الثماني سنوات المتبقية، مرحلة اللعب في كل الأندية المذكورة، ما يؤكد على قيمة المناجير الذي تعاقد معه، بالإضافة إلى إصراره الكبير على البقاء في الملاعب الأوروبية، رغم العروض الفلكية التي وصلته من أندية في الدوري السعودي قبل سنتين، في انتظار ما سيقدمه هذا الموسم مع النادي الروماني.