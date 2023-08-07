إسماعيل بن ناصر يبدي عزمه على العودة سريعا إلى الميادين

يواصل عملية إعادة التأهيل

أبدى النجم الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عزمه على العمل بجد ومضاعفة مجهوداته في التدريبات من أجل العودة سريعا إلى الميادين، بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع السنة القادمة بكوت ديفوار.

ونشر متوسط ميدان “الخضر”، الأحد، صورة له، على “تويتر” وهو يتدرب وأرفقها بتعليق قال فيه: “في طريق العودة”، وهو ما يستشف منه العزيمة الكبيرة التي يحضّر فيها محبوب الجماهير الجزائرية.

ويواصل نجم نادي ميلان الإيطالي، عملية إعادة التأهيل بمصحة “أسبيتار” القطرية، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها شهر ماي الماضي، في إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام أنتر ميلان.

وكانت تقارير أولية قد أكدت أن بن ناصر، الذي أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة، لن يكون قادرا على العودة إلى الميادين قبل نهاية 2023، إلا أن الدولي الجزائري، يسعى جاهدا لمخالفة التوقعات وتعزيز حظوظه في استعادة مكانته مع المنتخب الوطني ولعب “كان كوت يفوار” المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.

ويتخوف المدرب الوطني من افتقاد خدمات اسماعيل بن ناصر خلال “كان” كوت ديفوار، باعتباره ركيزة أساسية وأحد أهم اللاعبين في منظومة لعب المنتخب الوطني.