بِالفيديو: إصابة بلايلي قبل أسبوعَين من مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

غادر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الإثنين، أرضية الميدان وهو يتألّم من إصابة.

حدث ذلك في مباراة نادي قطر الرياضي والضيف فريق الوكرة، بِرسم الجولة السابعة من عمر بطولة البلد الخليجي للموسم الجديد. وقد انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

واضطرّ يوسف بلايلي متوسط الميدان الهجومي لِنادي قطر، إلى الخروج في الدقيقة الـ 60 من عمر مواجهة فريق الوكرة. بعد تعرّضه لِاعتداء ما بين الرّكبة والفخذ، كان وراءه الأنغولي دالا جيلسون صانع ألعاب النادي الزّائر. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (خرج بلايلي في الدقيقة الـ 31 من عمر الشوط الأوّل للعلاج، ثم استأنف بعدها المباراة حتى قرار استبداله في الدقيقة الـ 15 من عمر الشوط الثاني، لأن الدولي الجزائري لم يستطع الإستمرار في اللّعب).

وطرد الحكم لاعب الوكرة دالا جيلسون في الدقيقة الـ 74، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ولم تُصدر إدارة نادي قطر الرياضي لِحدّ كتابة هذه الأسطر، أيّ بيان عن مدى خطورة إصابة لاعبها بلايلي من عدمها.

ويُفترض أن يُشارك يوسف بلايلي مع المنتخب الوطني الجزائري، ضد جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 10 والـ 14 من نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولتَين قبل الأخيرة والختامية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، على التوالي.