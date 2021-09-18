إصابة بن رحمة

يشكو اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم فريق وست هام الإنجليزي، إصابة على مستوى الرّكبة.

جاء ذلك على لسان التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام، في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع ناديه الإنجليزي، السبت.

وأوضح المدرب مويس أن بن رحمة سقط في مطبّ الإصابة، خلال مواجهة فريق “المطارق” للمضيف نادي دينامو زغرب الكرواتي.

ولُعبت هذه المباراة مساء الخميس الماضي، في إطار منافسة الدوري الأوروبي. وحينها دخل المهاجم بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 51.

وأضاف مدرب فريق وست هام، يقول إنه مازال لا يدري بِالضّبط إن كان بن رحمة سيُشارك في مواجهة الضيف نادي مانشستر يونايتد، من عدمه.

وتُجرى المباراة المذكورة أعلاه بهد ظهيرة هذا الأحد، في إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة إنجلترا.

وكان سعيد بن رحمة قد خاض كلّ مقابلات فريق وست هام، في بطولة إنجلترا للموسم الجديد، وبِصفة لاعب أساسيٍّ. مُسجّلا هدفَين ومُقدّما مثلهما من التمريرات الحاسمة.