إصابة غزال

غاب اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الجمعة، عن مباراة فريقه بشكتاش والمضيف نادي ألتاي التركيَين. بِداعي الإصابة.

ويشكو رشيد غزال إصابة عضلية، أبعدته عن هذه المباراة التي لُعبت بِرسم الجولة السّابعة من عمر البطولة التركية للموسم الجديد. وانتهت بِخسارة فريقه بشكتاش بِنتيجة (1-2).

وكان غزال مساء الثلاثاء الماضي، قد شارك أساسيا في مباراة البطولة التي جمعت بين فريقه بشكتاش والزّائر نادي أضنة دمير سبور.

ولم تذكر إدارة نادي بشكتاش التركي مدّة غياب غزال عن المنافسات الرّسمية، عِلما أن الدولي الجزائري تنتظره مع “الخضر” في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، مقابلتان ضد النيجر، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022.

وارتقى فريق ألتاي بعد هذا الانتصار إلى صدارة الترتيب، حيث يجمع 15 نقطة. بينما نزل نادي بشكتاش إلى المركز الثاني بِرصيد 14 نقطة.