إصابة مروعة للاعب غلطة سراي خلال مواجهة ليفربول (فيديو)

تعرض لاعب نادي غلطة سراي، الهولندي نوح لانغ لإصابة خطيرة خلال مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وحدثت الإصابة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”، حيث اصطدمت يد اللاعب بلوحة إعلانية على جانب الملعب، ما أدى إلى بتر جزء من إصبع الإبهام في يده اليمنى، في مشهد صادم.

وتم نقل اللاعب على اجناح السرعة خارج أرضية الملعب، قبل أن يُنقل إلى أحد مستشفيات مدينة ليفربول، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة، ليحسم التأهل إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف واحد.