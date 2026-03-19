إصابة منشأة قريبة من محطة “بوشهر” النووية في إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد:

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، إصابة وتدمير منشأة قريبة من محطة “بوشهر” النووية في إيران.

وعلى الرغم من عدم تضرر المفاعل، حذّرت الوكالة من أن “أي ضربة قرب المنشآت النووية من شأنها أن تهدّد بانتهاك مبادئ السلامة الجوهرية”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.