إصابة 16 تلميذ بعد انحراف حافلة للنقل المدرسي في عين الدفلى

أصيب 16 تلميذا بجروح بعد انحراف حافلة للنقل المدرسي في بلدية عين بويحيى بولاية عين الدفلى، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

الحادث وقع في حدود الساعة 7:40 صباح الثلاثاء، بالمكان المسمى بوعروص في بلدية عين بويحيى بالعبادية، وأسفر عن إصابة 16 تلميذا بالإضافة إلى سائق الحافلة.

وتمّ إسعاف الجرحى في مكان الحادث، قبل نقلهم إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية المحلية لتلقّي العلاج، تضيف ذات المصالح.

والتحق صباح الثلاثاء ما يزيد عن 11 مليون تلميذا بالمؤسسات التربوية على المستوى الوطني، في أول أيام السنة الدراسية الجديدة 2023-2024.