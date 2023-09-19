بلعابد يفتتح الدخول المدرسي من مدرسة جديدة في البيض (فيديو)

أشرف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد يوم الثلاثاء من ولاية البيض، على الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي الجديد 2023-2024.

وجرت مراسم إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي، بالمدرسة الابتدائية الشهيد “أوليسيس محمد” التي تم تدشينها اليوم في البيض.

وشارك بلعابد تلاميذ السنة الخامسة في أحد أقسام المدرسة، درسا افتتاحيا حول موضوع “تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وأثرها على نفسية التلاميذ وتحصيلهم الدراسي”.

وتحصي ولاية البيض أزيد من 99 ألف تلميذ متمدرس، من بينهم 8800 تلميذ جديد مسجل في السنة الأولى ابتدائي، حسب ما أوضحه الوزير.

ويلتحق صباح الثلاثاء ما يزيد عن 11 مليون تلميذ بمدارسهم على المستوى الوطني، في ظل إجراءات جديدة أبرزها توظيف وتكوين 12 ألف أستاذا متخصصا في مادة التربية البدنية.

كما تشهد السنة الدراسية الجارية تنصيب أساتذة اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، وتلقين التربية المرورية لتلاميذ المراحل التعليمية الثلاث.