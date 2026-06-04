إصدار ختم الطابع البريدي المخلّد لمشاركة “الخضر” في مونديال 2026 (فيديو)

أشرف وزير الرياضة، وليد صادي، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على مراسم إصدار ختم الطابع البريدي التذكاري المخلّد لمشاركة “الخضر” في كأس العالم 2026.

وجرت مراسم إصدار ختم الطابع البريدي الخاص بمشاركة “الخضر” في مونديال 2026، بمقر “الفاف”.

وقالت مديرة الطابع البريدي والطوابعية، سهام بوعزارة، في تصريحات للتلفزيون العمومي، إن هذا الطابع البريدي سيكون مرفقا ببطاقة وصفية وظرف مصور، وختم اليوم الأول، وستعمم عملية البيع خلال الأسبوع الموالي عبر جميع مكاتب البريد.

وثمّن الأمين العام لـ”الفاف” نذير بوزناد، الشراكة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبريد الجزائر، مؤكدا أن إصدار ختم الطابع البريدي سيخلد مشاركة “الخضر” في مونديال 2026.