إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فرحات مهني

29 مشتبها بهم في قتل الشاب جمال في حالة فرار و 24 ينتمون للماك

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ، الخميس، عن اصدار مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني.

وأوضح النائب العام في ندوة صحفية نشطها لعرض تفاصيل جديدة حول حيثيات مقتل الشاب جمال بن اسماعين أن هناك أشخاص متورطين في الجريمة ستصدر في حقهم مذكرات دولية من بينهم رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني.

وأكد النائب العام أن التحقيق كشف عن وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة الماك خلال الواقعة، بالإضافة إلى دور للعنصر الأجنبي.

وأشار إلى أن مواصلة التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن باستغلال التجهيزات بعد ثبوت تورط عناصر من خارج الوطن سيمكنها من الإحاطة بحيثيات القضية.

وفي هذا الصدد، دعا الدول المعنية توقيف المتورطين لتسليمهم للسلطات الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة.

وقال النائب العام موجها كلامه للمتورطين انهم لن يعرفوا الطمأنينة بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم.

وبالعودة لتفاصيل مقتل الشاب جمال أكد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أنه تم إلقاء القبض على 88 شخصا من بينهم 3 نساء وقاصر 24 منهم ينتمون لحركة الماك الإرهابية.

كما كشف النائب ايداع 83 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية، بينما يتواجد 29 شخصا متورطا في الجريمة في حالة فرارا.