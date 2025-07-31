إطلاق أول صندوق استثمار خاص لتمويل الشركات الناشئة.. الوزير واضح يثمّن

ثمّن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة، نور الدين واضح، إطلاق أول صندوق استثمار خاص لتمويل الشركات الناشئة بصيغة صندوق توظيف جماعي برأسمال المخاطر (FCPR)، والذي تم إنشاؤه وفق النظام الدولي GP/LP بمساهمة مستثمرين خواص، معتبرًا الخطوة نقلة نوعية في تمويل الابتكار.

وحسب “وأج” فإن تصريح الوزير جاء خلال كلمته في اختتام الورشة الدولية حول تطوير الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين، التي نظمتها “ألجيريا فانتور” بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بمشاركة خبراء دوليين، ومؤسسات ناشئة، وحاضنات أعمال، ومستثمرين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير أن اعتماد نظام FCPR، القائم على الشراكة بين المسيرين (General Partners) والممولين (Limited Partners)، يعكس مدى انسجام منظومة ريادة الأعمال الجزائرية مع المعايير الدولية، ما يعزز قدرتها على جذب التمويل وتحفيز الابتكار.

وأشار إلى أهمية الورشة، التي امتدت على مدار أربعة أيام، في تمكين المؤسسات الناشئة من تطوير عروضها الاستثمارية، من خلال جلسات تدريب وتأطير أطرها خبراء من جامعة كورنيل ومستشارو CLDP، وتناولت مواضيع حيوية مثل الملكية الفكرية، التسويق، والتحضير للحصول على التمويل.

وجدد الوزير في ختام كلمته التزام الحكومة بدعم بيئة الابتكار والمقاولاتية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتسريع نمو الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جهتها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيت مور أوبين، التزام بلادها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، مشيدة بالتعاون المثمر في مختلف المجالات، خاصة في دعم ريادة الأعمال والابتكار.

ونوهت السفيرة ببرنامج SelectUSA الذي يسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين الأمريكيين والجزائريين، مبرزة أهمية الورشة كمنصة فعالة لتحويل الأفكار إلى مشاريع واعدة، مؤكدة استمرار الدعم الأمريكي للمؤسسات الناشئة الجزائرية.