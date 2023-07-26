إطلاق المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في حدود 20 أوت

عن طريق ملء "استمارة ترشح" إلكترونية والتعيينات في سبتمبر

من المرتقب أن تطلق وزارة التربية الوطنية، في حدود 20 أوت المقبل، المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ سيتم فتح باب الترشح أمامهم عن طريق تسجيل أنفسهم عن بعد وبصفة حصرية إلكترونيا، في حين يتم التحضير حاليا على قدم وساق لإنجاز وابتكار “معايير” تقنية جديدة لانتقاء وترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا، قصد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأسرت مصادر “الشروق” بأنه مباشرة عقب عودة الموظفين الإداريين إلى مناصب عملهم، من العطلة الصيفية، ستنتقل مصالح وزارة التربية الوطنية إلى مرحلة “التوظيف المؤقت” للأساتذة المتعاقدين، إذ من المرتقب أن تطلق منصة رقمية في حدود نهاية شهر أوت المقبل، لكي يتسنى للمترشحين من خريجي الجامعات تسجيل أنفسهم عن بعد، وذلك من خلال ملء “استمارة ترشح” إلكترونية.

وتقتضي العملية من المعنيين الحرص التام على تدوين مجموعة معلومات والإجابة على بعض الأسئلة، بشكل صحيح، من الاسم واللقب، تاريخ وولاية وبلدية الازدياد، بلدية الإقامة والعنوان الشخصي، علاوة على تسجيل رقم الهاتف والعنوان الشخصي، اسم الأب، اسم ولقب الأم، رقم شهادة الميلاد ونوع عقد الميلاد، فضلا على ذكر “الجنس” والحالة العائلية وعدد الأولاد، إلى جانب التصريح عن الوضعية تجاه الخدمة الوطنية من خلال تدوين “مرجع الوثيقة” و “تاريخ الإصدار” بالنسبة للمترشحين الذكور.

وأضافت مصادرنا بأن المترشحين وعقب ملئهم “لاستمارة الترشح” الرقمية، مطالبون بشكل إلزامي بالتأكد من كافة المعلومات والبيانات المدونة، قبل المرور إلى مرحلة طبع نفس استمارة التسجيل، فيما لفتت إلى أن المعنيين سيحتاجون عند الشروع في عملية التسجيل الرقمية، الاستناد إلى مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بشهادة الليسانس بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط وشهادة ماستر بالنسبة للالتحاق لرتبة أستاذ في مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب شهادة الميلاد، بطاقة التعريف الوطنية، كما يجب أن يتوفروا أيضا على حساب بريد إلكتروني.