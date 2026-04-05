إطلاق فدرالية الطلبة والنخبة الجزائرية في إيطاليا

تهدف إلى دعم التميز الأكاديمي والمهني وتسهيل الاندماج

أُّعلن في ايطاليا رسميا عن تأسيس فيدرالية الطلبة والنخبة الجزائرية في هذا البلد الأوروبي، والتي ستكون بمثابة هيئة جمعوية تهدف إلى تمثيل وتنسيق وتعزيز مكانة الطلبة والباحثين والكفاءات المهنية الجزائرية المقيمة على التراب الإيطالي.

وأفاد بيان للفدرالية تلقت “الشروق” نسخة منه، أن تأسيس هذه الفضاء الخاص بالجالية في ايطاليا يهدف على وجه الخصوص إلى دعم التميز الأكاديمي والمهني، وتسهيل الاندماج في المنظومة الجامعية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في إيطاليا، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح رئيس الفدرالية، هواري شالخ في تصريح لـ”الشروق”، أنه في وفي إطار تحقيق الأهداف المسطرة فإن فدرالية الطلبة والنخبة الجزائرية بايطاليا FSQAI – Federazione degli Studenti e Quadri Algerini in Italia تلتزم بدعم تطوير المهارات التقنية والعلمية والمهنية، وتشجيع التكوين المستمر وتعزيز الابتكار، وتسهيل الاندماج الأكاديمي وتيسير الولوج إلى سوق العمل، فضلا عن تعزيز إنشاء شبكات تعاون بين الطلبة والباحثين والمهنيين، وتثمين الكفاءات الجزائرية ودعم دورها في التنمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجزائر وإيطاليا.

ووفقا لرئيس الفدرالية هواري شالخ، والذي يعتبر من بين الناشطين الجمعويين الجزائريين في ايطاليا، فإن هذا المولود الجديد يسعى لأن يكون مرجعا موثوقا للجالية الجزائرية في إيطاليا، من خلال المساهمة الفعالة في تطوير القدرات البشرية وخلق فرص حقيقية للأجيال القادمة.