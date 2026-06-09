إطلاق مشاريع كبرى لمسرح الطفل

مع اختتام مهرجان "7/7 ثقافتي"… بن دودة تعلن:

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الإثنين بولاية تيبازة، أن مشروع “حلم” يعكس حرص وزارة الثقافة والفنون على ترسيخ حق الطفل في الثقافة والإبداع، وتنمية قدراته الفنية والفكرية من خلال فضاءات ثقافية محفزة على التعليم والاكتشاف والتعبير.

كما أعلنت عن الانطلاق الرسمي لمجموعة من المشاريع والمبادرات الثقافية الموجهة للأطفال، بما في ذلك مسارح الأطفال.

وأوضحت بن دودة أن مسرح الطفل بالجزائر “سيشهد نقلة نوعية مستقبلًا”، معربة عن أملها في نشر مشروع “حلم” في جميع المدارس والبلديات عبر التعاون مع وزارة التربية الوطنية، لما له من دور فعال في تحقيق النمو السليم للأطفال.

وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للفنان المصادف 8 جوان، شددت الوزيرة على تحسين ظروف الفنانين وصون حقوقهم، داعية إياهم للمساهمة في إبراز التراث الجزائري وتشريف الفن والثقافة الوطنية.

كما كشفت عن التحضير لموسم الاصطياف ببرنامج فني واسع يشمل المسرح والسينما والموسيقى في مختلف الولايات.

وكانت الوزير قد أشرفت بولاية تيبازة، على اختتام المهرجان الوطني الموجه للأطفال “7/7 ثقافتي”، الذي انطلق بمناسبة اليوم العالمي للطفولة في الأول من جوان.

الحفل الختامي الذي أقيم بدار الثقافة “أحمد عروة” بالقليعة شهد عرض مشروع التنمية المسرحية “حلم” في موسمه الرابع، الذي انطلق في مارس الماضي وتضمن سلسلة من الورشات التكوينية في المسرح موجهة للأطفال، بهدف ترقية الممارسة المسرحية واكتشاف المواهب الناشئة.

وشهد الحفل الختامي تقديم عروض مسرحية لأطفال من تيبازة، تناولت موضوعات مثل التنمر والغش والكذب وحماية البيئة، بعد تحضيرات شملت 14 مدرسة ابتدائية بالولاية.