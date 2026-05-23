أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اليوم السبت 23 ماي بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التنوع البيولوجي الموسوم بـ “الجزائر … تنوع ايكولوجي”.

ووفقا لما افادت به الوزارة، شكل الموعد فرصة لإبراز المقومات الطبيعية والإيكولوجية التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مجال حماية التنوع البيولوجي، وعرض أهم الإنجازات والمشاريع التي أطلقتها الجزائر في هذا المجال.

كما سمح اللقاء بتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي افاق 2030، إضافة إلى إبراز مساهمة أفراد الجالية الوطنية بالخارج في دعم المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية.

وتم خلال هذا الحدث إطلاق المنصة الوطنية للتنوع البيولوجي ” كفضاء رقمي لجمع وتحيين المعطيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني

وفي إطار تثمين التراث الطبيعي الوطني، تم الإعلان عن إصدار طابع بريدي جديد خاص بـ حيوان “الأداكس” في مبادرة ترمي إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الأنواع الحيوانية المهددة.

كما أعلنت الوزيرة خلال الملتقى عن إطلاق منتدى الكفاءات الجزائرية في المجال البيئي كفضاء وطني ودولي، يجمع الاساتذة الجامعيين الباحثين الخبراء والكفاءات الجزائرية من اجل تبادل المعارف والخبرات ومرافقة جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة.

لتعلن الوزيرة في ختام اللقاء عن إطلاق مشروع المتحف الوطني البيئي للتنوع البيولوجي كفضاء مختص في ابراز وتثمين التراث الطبيعي الوطني ومرجعا للتوعية البيئية باهمية حماية الموارد الطبيعية.

وعرف اللقاء حضور رئيسة المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي عدد من أعضاء الحكومة، وزراء وممثلين عن موريتانيا، والتشاد، والبرتغال، وإيطاليا، فضلاً عن ممثلي الجالية الوطنية بالخارج وممثلين عن المؤسسات الوطنية، والمنظمات الأممية.