إطلاق مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2026”

أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي لجولة العطاءات الجزائرية “Algeria Bid Round 2026”، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية، وترسيخ مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي.

وجاء هذا الإعلان خلال مراسم رسمية احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، يتقدمهم وزير الصناعة يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي والشركات والمؤسسات الطاقوية الوطنية والدولية.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد محمد عرقاب أن إطلاق هذه الجولة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا للزخم الذي حققته دورة 2024، والتي سجلت اهتمامًا دوليًا متزايدًا يعكس الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر.

وأوضح الوزير أن الجزائر تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، ورقمنة المسارات الإدارية، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وتعزيز تبادل الخبرات، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تتطلب استثمارات جديدة لضمان أمن الإمدادات واستدامتها.

كما أبرز أن الجزائر تضطلع بدور محوري كفاعل طاقوي موثوق يساهم في ضمان تدفق مستقر للطاقة نحو الأسواق العالمية، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية المتطورة في مجالي النقل والتصدير.

وأشار عرقاب إلى التزام الجزائر بضمان إمدادات طاقوية مستقرة، مدعومة بقدرات معتبرة في إنتاج الطاقة، بما في ذلك الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب قاعدة صناعية وطنية قادرة على تزويد قطاع النفط والغاز بمعدات مطابقة للمعايير الدولية، فضلًا عن توفر كفاءات بشرية عالية التأهيل.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية المناولة الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير القطاع، من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تقديم خدمات تقنية متخصصة وتعزيز المحتوى المحلي.

أما على المستوى التنظيمي، فأكد وزير الدولة أن قانون المحروقات (19-13) يوفر إطارًا استثماريًا واضحًا ومتوازنًا يضمن حماية مصالح الدولة ويستجيب لتطلعات المستثمرين، مشيرًا إلى أن جولة 2026 تتضمن حوافز تنافسية وإجراءات شفافة وفعالة في منح العقود تحت إشراف وكالة “ألنفط”.

كما تطرق إلى توجه الجزائر نحو تطوير صناعة محروقات مستدامة، عبر إدماج المعايير البيئية الحديثة، وتقليل الانبعاثات، والحد من حرق الغاز، ومراقبة انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون وتحسين كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أكد عرقاب أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع مواصلة تطوير مشاريع واعدة في مجال الهيدروجين.

واختُتمت الفعالية بالإعلان الرسمي عن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، حيث دعا الوزير الشركاء الدوليين إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون وإقامة شراكات استثمارية، مؤكدًا استعداد وكالة “ألنفط” ومجمع سوناطراك لمرافقة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.