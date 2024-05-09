إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” بِهذا التاريخ

ضُبط تاريخ إعادة افتتاح الملعب الأولمبي “5 جويلية 1962″، بعد أن خضع في الفترة الأخيرة لِعملية ترميم بسيطة.

وهكذا سيُعاد افتتاح هذه المنشأة الأولمبية في الـ 17 من ماي الحالي انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، بِتنظيم المباراة الجوارية بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة في التاريخ ذاته، لكن بداية من الساعة الخامسة مساءً. مع تصدّر مواجهة شباب قسنطينة لِضيفه شباب بلوزداد للواجهة.