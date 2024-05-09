-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” بِهذا التاريخ

علي بهلولي
  • 308
  • 0
إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” بِهذا التاريخ
ح.م

ضُبط تاريخ إعادة افتتاح الملعب الأولمبي “5 جويلية 1962″، بعد أن خضع في الفترة الأخيرة لِعملية ترميم بسيطة.

وهكذا سيُعاد افتتاح هذه المنشأة الأولمبية في الـ 17 من ماي الحالي انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، بِتنظيم المباراة الجوارية بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة في التاريخ ذاته، لكن بداية من الساعة الخامسة مساءً. مع تصدّر مواجهة شباب قسنطينة لِضيفه شباب بلوزداد للواجهة.

مقالات ذات صلة
غربال يدير نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

غربال يدير نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

عبيد شارف يكشف عن موعد استعمال “الفار” الموسم القادم

عبيد شارف يكشف عن موعد استعمال “الفار” الموسم القادم

“خاوة خاوة” شعار المولودية والشباب قبل النهائي

“خاوة خاوة” شعار المولودية والشباب قبل النهائي

الحُكم على بلومي مؤجل إلى غاية انتقاله إلى دوري أقوى

الحُكم على بلومي مؤجل إلى غاية انتقاله إلى دوري أقوى

بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

رئيس “الفاف” يوجه رسالة إلى الحكام خلال المنعرج الحاسم من البطولة

رئيس “الفاف” يوجه رسالة إلى الحكام خلال المنعرج الحاسم من البطولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد