إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر في وهران

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه فرع مجمّع سوناطراك يوم الثلاثاء، إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض” في وهران، بعد الانتهاء من عملية الصيانة السنوية الدورية المبرمجة.

وجاء في بيان للشركة العمومية أن عملية إعادة تشغيل المحطة تمّت “بشكل عادي. ووفق البروتوكولات التقنية والتنظيمية المعتمدة، وفي الآجال المحددة”.

حيث تمّ ضمان “أعلى مستويات التحكم والمتابعة التقنية. بفضل تجند الفرق التقنية والإدارية، التي أشرفت على مختلف مراحل العملية، بكفاءة واحترافية عالية”، يقول البيان.

وأكدت الشركة أن المحطة تعمل حاليًا بشكل عادي، بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه، وتعزيز استقرار الخدمة. خاصة مع ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية.

قبل أن تشير في ختام البيان إلى “التزامها الدائم بالحفاظ على الجاهزية المثلى لمنشآتها الاستراتيجية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء. بما يساهم في دعم وتعزيز الأمن المائي الوطني”.

و”الرأس الأبيض″ هي واحدة من المركّبات الـ5 الجديدة، التي سمح دخولها حيّز الخدمة برفع قدرات تحلية مياه البحر في الجزائر إلى 3.7 مليون متر مكعب يوميا.

لتكون الجزائر بذلك الدولة الأولى إفريقيا، والثانية عربيا بعد السعودية، في مجال تحلية مياه البحر من حيث الطاقة الإنتاجية.