إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” بطاقتها الكاملة

ح.م
أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه فرع مجمع سوناطراك يوم الإثنين، عن إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2”. بعد فترة توقف مبرمج عن الإنتاج، في إطار البرنامج السنوي للصيانة الوقائية.

وجاء في بيان للشركة، أن إعادة تشغيل المحطة أجري “بشكل عادي، ووفق البروتوكولات التقنية والتنظيمية المعتمدة. بعد الانتهاء من عملية الصيانة السنوية الدورية المبرمجة”.

حيث تعمل المحطة حاليًا “بكامل طاقتها الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر مكعب يوميا، بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه وتعزيز استقرار الخدمة. خاصة مع ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية”، يوضح المصدر.

وأكدت الشركة الجزائرية لتحلية المياه في ختام البيان “التزامها الدائم بالحفاظ على الجاهزية المثلى لمنشآتها الاستراتيجية. وفق أعلى معايير الجودة والأداء، بما يساهم في دعم وتعزيز الأمن المائي الوطني”.

و”كاب جنات 2″ هي واحدة من المركّبات الخمس الجديدة التي سمحت برفع قدرات تحلية مياه البحر في الجزائر إلى 3.7 مليون متر مكعب يوميا. لتكون بذلك الدولة الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد السعودية في هذا المجال.

