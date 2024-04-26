إعادة جدولة قروض “أونساج”

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، عن “إعادة جدولة القروض الممنوحة للشباب في اطار “أونساج” ممن لم يتمكنوا من سداد ديونهم”.

وأكد الوزير ياسين وليد، أن المديرية العامة للخزينة العمومية، ستتدخل في هذا الشأن، وتعيد جدولة قروض المشاريع المتعثرة، لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر فرصة ثانية لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي أثقل كاهلها”.

وفي إطار تمويل المشاريع الاستثمارية وفق برنامج “نيسدا” – “أونساج” سابقا، كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حوالي 9900 مشروعا خلال سنة 2023 .

ونفى وليد، كل المزاعم التي تفيد بوقف “نيسدا – أونساج” تمويل المشاريع الاستثمارية الضغيرة، موضحا بأن استراتيجية الوزارة تضمنت دراسة كل الملفات العالقة قبل الشروع في استقبال ملفات جديدة، والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع, لاسيما من خلال إعادة هيكلة لجنة انتقاء المشاريع.

وأبرز الوزير وليد، خلال عملية تنصيب مدير جديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نيسدا – أونساج”، ان استراتيجية الوزارة في تمويل المشاريع الاستثمارية، تتمثل في النوع وليس الكم، حيث قال نريد “الخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الاستثمار في مقاولين حقيقين, لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية”.