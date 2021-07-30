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الجزائر
المحكمة العليا تصدر قرارها

إعادة محاكمة هامل.. وأحكام نهائية لـ”مدام مايا” وزعلان والغازي

نوارة باشوش
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إعادة محاكمة هامل.. وأحكام نهائية لـ”مدام مايا” وزعلان والغازي

قبلت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، الخميس، الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله والوالي السابق موسى غلاي، الأمر الذي جعل الملف يعود من جديد إلى مجلس قضاء بومرداس لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية جديدة، بالمقابل، رفضت نفس الغرفة الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “نشيناش زوليخة” المدعوة مدام مايا.

ويشمل قرار رفض الطعن كلا من المتهمة الرئيسية والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي إلى جانب اللواء عبد الغني هامل لتصبح بذلك الأحكام نهائية.

القرار الأول فصل فيه القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، والمتعلق بالطعن بالنقض الذي تقدم به اللواء عبد الغني هامل ونجله وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى قضاء بومرداس، التي أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم بالسجن النافذ بـ3 سنوات في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

أما القرار الثاني الذي صدر عن القسم السادس لمحكمة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا والمتعلق بالطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، نشيناش زوليخة- شفيقة المدعوة “مايا”، لتصبح الأحكام الصادرة ضد المتهمين وعلى رأسهم “مدام مايا”، الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد العازي والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني، أحكاما نهائية.

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التعليقات
3
  • خليفة

    نرجو ان تكون الاحكام النهاءية صارمة في حق هذه العصابة التي تلاعبت بالاموال العمومية ،و التي نهبت اموال الشعب ،يجب ان يغرموا بمبالغ مالية تساوي او تفوق الاموال التي نهبوها ،و تصادر كل ممتلكاتهم التي تحصلوا عليها بالتزوير، يجب ان تعود الاموال و الممتلكات لصاحبها الحقيقي و هو الشعب.

    4
  • tdzg faycal

    حجم الكارثة يفوق كل التصوارت حاميها حراميها المنجل ما يكفيش ما أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

    3
  • ضعيف

    لماذا لم يجرد من رتبة لواء رغم الاتهامات التي ثبتت عليه. المفروض يصبح جندي أو أقل.

    8

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