إعفاءات لاستيراد أغنام عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي

تتجه الحكومة إلى تمديد إعفاءات استيراد رؤوس أغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026 أيضًا، في خطوة تهدف إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة الأضاحي خلال هذه المناسبة الدينية.

وحسب ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد تم تمديد الإعفاءات الجمركية والجبائية الممنوحة في السنة الماضية إلى غاية 30 جوان 2026، وتشمل هذه الإعفاءات الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة، والرسم على التوطين البنكي، ومساهمة التضامن، والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة لإعادة البيع على حالها.

ويخص هذا الإجراء استيراد رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح، التابعة للبند التعريفي الفرعي 0104.10.91.10، والمستوردة خصيصًا بمناسبة عيد الأضحى.

ويأتي هذا التدبير استجابةً لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد في 9 و23 مارس 2025، الذي أقر استيراد مليون رأس من الأغنام من طرف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة، بهدف ضمان استقرار الأسعار وتفادي أي ندرة خلال موسم الأضاحي المقبل.