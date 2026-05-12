إعفاء المتقاعدين من شهادة الحياة وتعويضها بخدمة التعرف على ملامح الوجه

عبر تطبيق الكتروني يتم تحميله في الهاتف النقال... عبد الحفيظ أدرار يشكف:

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة وتعويضها بخدمة التعرف على ملامح الوجه، في إطار عصرنة ورقمنة الخدمات لفائدة هذه الفئة.

ولدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أوضح أدرار أنه “تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تم إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة للصندوق واستخلافها بخدمة التعرف على ملامح الوجه عبر تطبيق الكتروني يتم تحميله في الهاتف النقال”.

ويرمي هذا الإجراء إلى “تخفيف وتبسيط الإجراءات لفائدة المتقاعدين، في إطار عصرنة ورقمنة الخدمات والقضاء على الغش وتعزيز تدابير الشفافية”، مثلما أكده ذات المسؤول.

وذكر، في هذا الصدد، بأن عدد المتقاعدين بلغ “3 ملايين و600 ألف مستفيد من التقاعد المباشر أو التقاعد المنقول (ذوي الحقوق)”، حيث تقدر القيمة المالية الإجمالية لدفع معاشات ومنح التقاعد بـ”162 مليار دينار جزائري شهريا”.

وفي إطار اهتمام السلطات العمومية بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، لفت أدرار إلى أنه تم، مؤخرا، التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، واتفاقية أخرى مع الشركة الوطنية للتأمين إلى جانب مشروع التوقيع على اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ترمي إلى تمكين المتقاعدين من الاستفادة من امتيازات وتخفيضات في التسعيرات.

وفيما يتعلق بجهاز المساعدة الاجتماعية في البيت لفائدة المتقاعدين، تم تسجيل “أزيد من 32 ألف زيارة للمتقاعدين خلال سنة 2025” و”14 ألف زيارة منذ شهر جانفي 2026″، حيث يسمح هذا الإجراء لهذه الفئة من الحصول على مختلف التجهيزات واللوازم الطبية، إلى جانب الاستفادة من خدمات المرافقة الإدارية، من أجل تخفيف عبء التنقل بين الإدارات.

في ذات الصدد، لفت أدرار إلى أن الصندوق اعتمد برامج تكوين لتحسين التكفل بالمتقاعدين، شملت مجالات التسيير وتطوير التطبيقات الالكترونية والاتصال والاستقبال، بغرض أنسنة العلاقة بين الصندوق ومرتفقيه.