إعلام عبري: هذه الدولة زودت إيران بالمنظومة الدفاعية الأكثر تطورا في العالم!

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن ما أسمته بـ “المفاجأة العسكرية التي غيرت موازين القوة”، مؤكدة تزويد إحدى الدول لحليفتها إيران بالمنظومة الدفاعية الأكثر تطورًا في العالم.

ورجحت التقارير العبرية أن تكون روسيا قد زودت إيران بمنظومة الدفاع الجوي، إس-500، القادرة على تغيير قواعد اللعبة العسكرية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا السبب الوحيد في مجزرة الطائرات الأمريكية التي تم إسقاطها أمس في طهران، منها أف 15 الشهيرة.

وتصنف منظومة إس-500، كواحدة من أخطر أنظمة الدفاع الجوي عالميا، تمتلك قدرات استثنائية، حيث يمكنها اعتراض الطائرات والصواريخ على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر، بل والتعامل مع أهداف في الفضاء القريب لمسافات قد تتجاوز 600 كيلومتر.

وإن صحت هذه التقارير وفقا لخبراء، فإن امتلاك إيران لهذا النظام يعني تقليص كبير لقدرة الطائرات المعادية على اختراق أجوائها، بل وقد يهدد حتى الطائرات الشبحية وأنظمة الهجوم المتطورة.

من جانب آخر، كشفت التقارير أن الصين تسعى للحصول على حطام المقاتلة التي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية، بهدف إجراء تحليل هندسي عكسي شامل.

هذا التحليل قد يمكن بكين من دراسة أدق تفاصيل الطائرة، من المواد المستخدمة في هيكلها، إلى أنظمة الحماية الإلكترونية، وحتى نقاط الضعف المحتملة في ظروف القتال.