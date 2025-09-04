إعلان هام بخصوص مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة، الخميس، عن فتح فترة الطعون الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة لدورة 2025، وذلك عقب المداولات المنعقدة يوم أمس الأربعاء 3 سبتمبر 2025 والمتعلقة بقائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين.

وحسب الإعلان، فإنه تم تحديد الفترة من اليوم الخميس 4 سبتمبر إلى غاية الخميس 11 سبتمبر 2025 كأجل لإيداع الطعون.

وأوضحت المدرسة أنه يمكن الاطلاع على قوائم المترشحين المقبولين عبر الرابط:http://www.ena.dz/pdf/acceptes2025.pdf، وعلى قوائم غير المقبولين عبر الرابط: http://www.ena.dz/pdf/rejetes2025.pdf.

أما بخصوص كيفية إجراء الطعن، فقد أكدت المؤسسة أنه يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية https://ena.interieur.gov.dz، مع ضرورة تحميل الوثائق المرتبطة بأسباب الرفض والتأكد من وضوحها. كما شددت على ضرورة تأكيد وإنهاء عملية الطعن قبل انقضاء الفترة المحددة، مع استخراج وصل الطعن بعد استكماله بنجاح.

وسيتم الإعلان عن نتائج الطعون عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الموقع الرسمي للمدرسة http://www.ena.dz/index.php/ar.