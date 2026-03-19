-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

إعلان هام للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
الصالون الدولي “SIAL Canada 2026” المتخصص في الصناعات الغذائية

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي “SIAL Canada 2026” المتخصص في الصناعات الغذائية، والمقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 01 ماي 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات إلى التسجيل للمشاركة.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن هذا الصالون يُعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يشهد مشاركة أكثر من 800 عارض يمثلون نحو 50 دولة، إلى جانب استقطابه لأكثر من 23 ألف زائر مهني من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله منصة دولية هامة للترويج للمنتجات وتوسيع الشراكات.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة تمثل فرصة مميزة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لإقامة شراكات تجارية دولية، والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية، فضلاً عن الولوج إلى السوق الكندية والأسواق العالمية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، قصد الاستفادة من هذه التظاهرة الدولية وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الخارج.

