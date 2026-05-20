“إقبال مميّز” على جناح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي في معرض الدوحة الدولي للكتاب

تشارك وزارة الثقافة والفنون، ممثلة بالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، في الطبعة الـ35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، في الفترة الممتدة من 14 إلى 23 ماي 2026.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء، إن جناح الوكالة في المعرض، يهدف إلى “تعزيز التواصل الثقافي العربي، وتأكيد الحضور الجزائري في المحافل الفكرية الكبرى”.

ويضم الجناح “تشكيلة ثرية تشمل 215 عنوانا في مختلف التخصصات الأدبية والمعرفية. تمثل نتاج 32 دار نشر جزائرية عمومية وخاصة”.

“وتعكس هذه الإصدارات غنى المشهد الثقافي الوطني وتنوعه. وتقدّم للجمهور العربي صورة عن الإنتاج الفكري المعاصر في الجزائر”، يقول البيان.

كما يشهد الجناح “تنشيط برنامج ثقافي، يجمع بين الندوات الفكرية والأمسيات الأدبية، بمشاركة نخبة من المثقفين والكتاب الجزائريين”.

حيث أشارت الوزارة إلى أن هذه الفعاليات “تتميز بحضور لافت، وتفاعل كبير من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بدولة قطر. مما يضفي حركية لافتة على هذه المشاركة الجزائرية”.