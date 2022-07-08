إقبال واسع على فيديوهات تنظيف “الدوارة” و”بوزلوف”

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقبل الكثير من المتزوجات حديثا على”مراجعة دروس” تنظيف “الدوارة” ورأس الخروف من خلال عشرات الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب.

وتعتبر هذه الفيديوهات التي تعلّم خطوات تنظيف أضحية العيد وتجهيزها بطريقة واضحة ومبسطة، من أكثر ما تشاهده المرأة الجزائرية هذه الأيام، خاصة بالنسبة للمتزوجات حديثا اللواتي لم يتعلمن طريقة التعامل مع الأضحية بسبب انشغالهن مع الدراسة، أو بسبب اعتمادهن على أمهاتهن وأخواتهن الأكبر سنا.

حول هذا الموضوع، تقول سيدة أشارت إلى نفسها باسم” أوكا” إنها منذ أسبوع وهي “مقيمة” داخل اليوتيوب من أجل أن تتعلم مراحل تنظيف الأضحية وأحشائها لأنه لم يمض على زواجها إلا 21 يوما.

أضافت، إنها كانت تعتقد أن زوجها سيشتري لها خروف العيد لتتعامل معه بمفردها دون أن يراها أحد، خاصة وأنها تسكن في بيت مستقل، ولكنه فاجأها بأنهما سيمضيان العيد في بيتهم العائلي، فلم تجد أمامها إلا الفيديوهات التي تشرح طريقة التعامل مع الأضحية.

في نفس السيّاق، تقول السيدة” سامية” إنها قبل أن تتزوج كانت تتولى عملية تنظيف رأس الخروف، بينما تتولى أمها عملية تنظيف الأحشاء، وعندما تزوجت وجدت نفسها في ورطة لأنها لا تعرف من “الدوارة ” إلا شكلها الخارجي بعد أن تُسحب في بطن الخروف، لذلك لجأت إلى الفيديوهات التي تصور طريقة تنظيف “الدوارة” خطوة بخطوة وقد نجحت في تطبيق ما شاهدته بسهولة، وتخلصت من عقدة الخوف من التعامل مع الأحشاء.

الجميل في هذه الفيديوهات أنها تقترح العديد من الحلول السهلة لتنظيف الأضحية، لذلك تحقق نسب مشاهدة عالية من طرف المبتدئات أو حتى ربات البيوت اللواتي يرغبن في التعرف على طرق جديدة في التنظيف لتوفير الوقت والجهد.