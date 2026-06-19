إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا قبل ساعات من انطلاقها
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي بالبلاد.
وقالت وكالة ريترز، الجمعة، إن البيان أكد أن سويسرا لا تزال على استعداد لتيسير عقد هذه المحادثات، وأن الأعمال التحضيرية ذات الصلة في بورجنستوك مستمرة.
جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض خلال الليل بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم الجمعة.
وكان من المتوقع أن تبدأ المحادثات مرحلة مفاوضات مدتها 60 يوما لتنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير شباط.
وقبل إعلان فانس، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن المفاوضين الإيرانيين بحاجة إلى رؤية مؤشرات على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاق المؤقت، ولم تقدم طهران أي تأكيد على سفر وفدها إلى سويسرا.