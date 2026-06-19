إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا قبل ساعات من انطلاقها

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء ​المحادثات التي كان من المقرر عقدها ‌اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي بالبلاد.

وقالت وكالة ريترز، الجمعة، إن البيان أكد أن ​سويسرا لا تزال على استعداد ​لتيسير عقد هذه المحادثات، وأن الأعمال ⁠التحضيرية ذات الصلة في بورجنستوك ​مستمرة.

جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم ​البيت الأبيض خلال الليل بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة ​للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا ​اليوم الجمعة.

وكان من المتوقع أن تبدأ المحادثات مرحلة ‌مفاوضات ⁠مدتها 60 يوما لتنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، والذي يهدف إلى إنهاء ​الحرب التي ​شنتها الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير شباط.

وقبل إعلان فانس، ​ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ​شبه ⁠الرسمية أن المفاوضين الإيرانيين بحاجة إلى رؤية مؤشرات على التزام الولايات المتحدة ⁠بتنفيذ ​الاتفاق المؤقت، ولم تقدم ​طهران أي تأكيد على سفر وفدها إلى سويسرا.