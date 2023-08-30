إلى أين وصلت أشغال المحطات الجديدة لميترو الجزائر؟ (صور)

أكد وزير النقل يوسف شرفة، الأربعاء، أن مشروع أشغال تهيئة المحطات الجديدة ووضع سكك “ميترو” الجزائر سيتم الشروع فيها قبل نهاية السنة الجارية.

وذلك على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير شرفة إلى مشاريع توسعة خط “ميترو” الجزائر، التي تندرج ضمن مخطط فك الخناق على العاصمة، حسب بيان الوزارة.

ووقف الوزير على مدى تقدم الأشغال الكبرى التي تشرف على الانتهاء بمحطة “الميترو” بالقطب الجامعي بالحراش، التي توجد على مسار الخط الرابط بين الحراش ومطار الجزائر الدولي على طول 9.5 كيلومتر.

وأكد شرفة على “ضرورة الشروع في وضع البرنامج الخاص بأشغال التهيئة وتجهيز النفق ووضع السكة خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة”.

كما تفقد شرفة والوفد المرافق له “خط عين النعجة-براقي على طول 6 كيلومتر، الذي يشهد وتيرة سريعة للأشغال الكبرى والجسر الخاص الرابط بين محطة محمد بوضياف ومحطة محمد بلعربي على طول 1.4 كلم”.

وشدد وزير النقل على احترام الآجال التي تمّ وضعها لدخول الخطوط حيز الإستغلال في وقتها المحدد، على أن قطاعه يعمل على تسليم مشروع التوسعتين بحلول سنة 2026.

أما بالنسبة للنظام الكلي للتسيير والذي يتضمن الكهرباء والتهوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد أكد الوزير أن “هذه الورشة ستتكفل بها مؤسسات دولية مختصة في هذا المجال، وذلك في إطار مجمع يضم مؤسسة كوسيدار”.