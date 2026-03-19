إنتاج سنوي يبلغ 2 مليون طن.. منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ضمن الكبار عالمياً

يتجاوز احتياطي منجم الزنك والرصاص بأميزور–تالة حمزة 53 مليون طن، مع خطة لاستغلال 43 مليون طن على مدار 20 سنة بمعدل 2 مليون طن سنوياً، ما سيمكن من إنتاج نحو 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية والمدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، فاتح ظريفي أمس الأربعاء خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن المشروع سيوفر أكثر من 780 منصب شغل مباشر ونحو 4 آلاف منصب غير مباشر، مع إعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية وضمان تكوينها.

وأشار إلى أن احتياجات مصنع الزنك بالغزوات ستبلغ حوالي 80 ألف طن، في حين سيتم توجيه نحو 90 ألف طن من الإنتاج في بدايته نحو التصدير، بالتوازي مع دراسة مشتركة مع الشريك الأسترالي لإنجاز مصنع لتحويل المادة وتعزيز القيمة المضافة.

وفي الجانب التقني، لفت المتحدث إلى أن المنجم يقع على عمق يفوق 400 متر، ما يستدعي تهيئة الخندق المؤدي إليه قبل الشروع في الاستغلال، المرتقب بعد سنتين من الأشغال، أي في حدود سنة 2028، مع اعتماد تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة.

كما أكد أن المنجم يُصنف ضمن أهم خمسة مناجم عالمياً، مع إمكانية رفع احتياطياته مستقبلاً عبر عمليات الحفر والتنقيب في محيط المشروع، الذي يعتمد على أحدث التقنيات في مجالات الاستكشاف والاستغلال والتحويل، ويحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية واجتماعية.