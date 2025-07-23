إنتاج قياسي يتجاوز عتبة الـ 6.6 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بسكيكدة

بعد توسيع المساحات المزروعة وتوفر الظروف المناخية المناسبة

تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة، هذه السنة تحقيق إنتاج نحو 6.6 مليون قنطار من الطماطم الصناعية، وهي الكمية التي تؤهل الولاية للتربع على ريادة ترتيب الولايات المنتجة لهذه المادة التي يستهلكها الجزائريون بكميات معتبرة في مختلف الأطباق الغذائية.

ومن المنتظر أن يتحقق هدف إنتاج 6 ملايين و600 ألف قنطار من الطماطم الصناعية، وهو إنتاج قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل وبزيادة معتبرة هذا الموسم مقارنة الموسم الماضي، بعد توسيع المساحات المزروعة والتي بلغت خلال هذه السنة 6150 هكتار على مستوى مختلف إقليم بلديات الولاية، التي تزخر بالإنتاج الوفير لمختلف أنواع الخضر والفواكه من بينها الطماطم الصناعية، التي انخرط في شعبة إنتاجها أزيد من 1200 فلاح ينشطون عبر الحقول والمزارع المنتشرة عبر تراب الولاية، التي شهدت توسعا في محيطات السقي، لتطوير وتكثيف الإنتاج، خاصة وأن ولاية سكيكدة تتميز بكل الظروف المناخية المساعدة على تحقيق أعلى نسب إنتاج الطماطم الصناعية، كما ساهم التزام الفلاحين والمنتجين بتتبع المسار التقني، وبتوجيهات مفتشي الصحة النباتية لمديرية المصالح الفلاحية بالولاية، والذين يقومون دوريا بعمليات مراقبة لمختلف حقول زراعة الطماطم، للوقوف ميدانيا على حالتها والتصدي لمختلف الأمراض الفطرية التي قد تصيب المنتج، خاصة خلال فترة التغير المفاجئ لحالة الطقس.

وقد شرع الفلاحون عبر مختلف بلديات ولاية سكيكدة، قبل أيام ومنذ مطلع شهر جويلية الجاري تزامنا مع ارتفاع درجة حرارة الجو التي ساهمت في سرعة نضج منتج الطماطم الصناعية، في عملية جني المحصول الوفير، على أن تستمر حملة الجني عادة إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، وهو ما من شأنه ضخ كميات معتبرة من المحصول في وحدات التحويل المتواجدة عبر إقليم الولاية، والتي قامت بتسخير كل الوسائل الممكنة لاستقبال المحصول في أحسن الظروف، لتجنب تعرضه للتلف بسبب درجة الحرارة المرتفعة هذه الأيام والتي فاقت معدلها الفصلي وتجوزت عتبة الـ 44 درجة مئوية.

وتعتبر ولاية سكيكدة من أكبر الولايات إنتاجا للطماطم الصناعية، على غرار ولايات قالمة، عنابة والطارف، والتي تطمح كلها لتحقيق مردود أكبر خلال هذه السنة، بعد توفر كل الظروف المناخية المواتية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية الاستفادة من مختلف برامج الدعم الموجه لتطوير شعبة الطماطم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار برنامج السلطات العليا لتحقيق الأمن الغذائي لمختلف المحاصيل الزراعية.