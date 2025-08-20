إنتاج محلّي للحليب الطازج المبستر في الأغواط

بعد الاعتماد على المسحوق المستورد لسنوات طويلة

في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي والتقليص التدريجي من استيراد مسحوق الحليب، تم بولاية الأغواط إعطاء إشارة انطلاق عملية إنتاج الحليب الطازج المبستر والمنزوع الدسم جزئيا والمقنن بسعر 25 دج للتر الواحد، حسب ما استفيد الأربعاء لدى مصالح الولاية.

ولدى إشرافه على هذه العملية بملبنة ”مزي ميلك”، بحضور مسؤولي وإطارات قطاعي الفلاحة والتجارة، أكد الأمين العام للولاية، مصطفى بوصوار، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج وطني يهدف إلى تشجيع الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية.

كما تعتبر بداية فعلية لمسار التحول نحو الاعتماد على الحليب الطازج المنتج محليا، بدل الاعتماد على مسحوق الحليب المستورد الذي ظل لسنوات طويلة يشكل عبئا على ميزانية الدولة، وفق نفس المسؤول.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة مصلحة شعبة الحليب لدى مديرية المصالح الفلاحية، فاطمة مريقي، أن هذه الوحدة التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص (ملبنة مزي ميلك) شرعت في الإنتاج المبدئي للحليب الطازج المبستر والمنزوع الدسم جزئيا بطاقة يومية تبلغ 700 لتر، مع قدرة إنتاجية إجمالية تقدر بـ3000 لتر في الساعة.

وأضافت أن المنتوج سيوجه لتغطية السوق المحلية بسعر مدعم ومقنن لا يتجاوز 25 دج، ما يتيح للمستهلك الحصول على مادة أساسية بجودة مضمونة وسعر مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة إنتاجية مماثلة (ملبنة قدوار) ستدخل هي الأخرى مرحلة الإنتاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيعزز العرض المحلي من الحليب الطازج المبستر ويدعم استقرار السوق.

وتعد هذه المشاريع الاستثمارية مكسبا هاما لولاية الأغواط، حيث ستساهم في خلق قيمة مضافة محلية، وتشجيع مربي الأبقار، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجال التحويل الصناعي للمنتجات الفلاحية.