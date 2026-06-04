إنجاز تاريخي لـ”محاربي الصحراء”

حقق المنتخب الجزائري إنجازا تاريخيا بفوزه على المنتخب الهولندي في عقر داره.

وأصبح المنتخب الوطني أول منتخب إفريقي يحقق الفوز على هولندا داخل الديار، وثالث منتخب إفريقي يهزم “الطواحين” عبر التاريخ.

وحقق أشبال المدرب بيتكوفيتش، هذا الإنجاز في أول مواجهة تجمع بين المنتخبين الهولندي والجزائري.

وسبق لمنتخب مصر وأن فاز وديا على هولندا بهدفين لهدف واحد، في 14 جوان 1928، كما فاز المنتخب المغربي وديا على “الطواحين” بنفس النتيجة، يوم 28 أفريل 1999.

وخسرت هولندا أمام الجزائر، وهي الهزيمة الأولى منذ هزيمتها يوم 14 أكتوبر 2024 أمام ألمانيا، مُنهيةً بذلك سلسلة من 14 مباراة متتالية دون أي خسارة، بحسب شبكة “Stats Foot” الفرنسية.

وسيخوض المنتخب الجزائري ودية ثانية، يوم 10 جوان الجاري أمام بوليفيا، قبل أن يشرع في التركيز على مواجهة الأرجنتين.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة زملاء ميسي يوم 17 جوان الجاري.