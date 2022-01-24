إنجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية.. هذا ما أمر به المدير الجديد لسونلغاز

أمر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، بتسريع وتيرة إنجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاءت أوامر عجال خلال اجتماع عقده، الأحد، بحضور كلا من الرّئيس المدير العام لشركة انتاج الكهرباء خالد نواصري، والرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز، محي الدين ينتران، وكذا عدد من الإطارات المسيّرة للمجمّع.

وحسب بيان للوزارة فقد خصّص الاجتماع، لاستعراض ودراسة مدى تقدّم الأشغال بعدد من محطّات توليد الطاقة الكهربائية، والتي هي في طور الإنجاز، ويتعلّق الأمر بكل من محطة توليد الكهرباء بولاية مستغانم والتي بإمكانها عند دخولها حيّز الخدمة، انتاج أكثر من 1450 ميغاواط، وكذا محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية أوماش ولاية بسكرة.

وفي هذا الشأن، أسدى الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، جملة من التعليمات والتّوجيهات الصارمة، بضرورة تسريع وتيرة الانجاز، والتكّفل بكل الانشغالات في وقتها، مشيرا إلى ضرورة ايفائه دوريا، بوضعية تقدّم أشغال المشاريع الحيويّة، لمناقشتها والوقوف عند النقّاط الهامة في الاجتماعات المقبلة.