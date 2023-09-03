إندونيسيا تمنح تأشيرة إقامة بين 5 و10 سنوات للأجانب

مقابل استثمار ما قيمته 350 ألف دولار

أعلنت إندونيسيا يوم الأحد، عن تطبيق نظام التأشيرة الذهبية لجذب المستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات إلى البلاد.

وقال مدير الهجرة في وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية سلمي كريم إن التأشيرة الذهبية ستسمح للأجانب بالإقامة في البلاد لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وستتطلب تأشيرة الإقامة لمدة 5 سنوات إنشاء شركة بقيمة 2.5 مليون دولار في إندونيسيا. على أن يرتفع مبلغ الاستثمار إلى 5 ملايين دولار للاستفادة من إقامة مدتها 10 سنوات.