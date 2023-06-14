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العالم
ستصبح "أرخص وأسهل وأسرع"

تغيير “هامّ” في إجراءات طلب تأشيرة شنغن

الشروق أونلاين
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تغيير “هامّ” في إجراءات طلب تأشيرة شنغن
أرشيف
منطقة شنغن

اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على إقرار نظام تأشيرات شنغن الرقمية، الذي سيضع حدّا لطوابير مكاتب طلب التأشيرة عبر العالم، بعد أن يصبح كلّ شيء عبر الانترنت.

وسيمكّن القانون الجديد، بمجرد دخوله حيز التنفيذ، جميع للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول منطقة شنغن، من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب الخدمات المعتمدة.

لكن المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى، أو حاملي جوازات السفر الجديدة، سيكون عليهم الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات لإيداع طلباتهم.

وقال النائب الأوروبي سلوفان ماتياز نيميتش إن المتقدمين لطلب تأشيرة شنغن سيجدون العملية “أسهل وأرخص وأسرع”، بعد اعتماد الطريقة الجديدة.

كما اعتبرت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الإجراء الجديد “سيعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات”.

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