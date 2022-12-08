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العالم

دولة جديدة تنضمّ رسميا إلى فضاء شنغن الأوروبي

محمد عبد المؤمن
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دولة جديدة تنضمّ رسميا إلى فضاء شنغن الأوروبي
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دولة جديدة في فضاء شنغن

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الخميس، على انضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن، بداية من 1 جانفي 2023.

وقالت الممثلية الكرواتية لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر:”تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن بداية من 1 جانفي 2023″.

وكرواتيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013. وستكون الدولة الـ27 في فضاء شنغن، بعد ترسيم التحاقها بهذا الفضاء، الذي يتيح حرية التنقّل بين أراضي أعضائه.

بالمقابل، لم تقبل طلبات بلغاريا ورومانيا اللتان تنتميان للاتحاد منذ 2007. في حين يضمّ فضاء شنغن 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، وآيسلندا.

ويعود آخر توسيع للفضاء إلى عام 2011، عندما أضيفت إليه ليشتنشتاين، التي تبلغ مساحتها 160 كلم مربع.

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