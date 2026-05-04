إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الاثنين، من استمرار تساقط أمطار غزيرة تتعدى الـ 50 ملم عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت والمدية.

كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل وتتجاوز 50 ملم محليا

صلاحية النشرية: بداية من الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء إلى الساعة 09:00 سا.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، البويرة، بومرداس والجزائر العاصمة.

وحذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: النعامة، البيض وبشار.