-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

الشروق أونلاين
  • 3045
  • 0
إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الاثنين، من استمرار تساقط أمطار غزيرة تتعدى الـ 50 ملم عبر  عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت والمدية.

 كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل وتتجاوز 50 ملم محليا

صلاحية النشرية: بداية من الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء إلى الساعة 09:00 سا.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، البويرة، بومرداس والجزائر العاصمة.

وحذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: النعامة، البيض وبشار.

مقالات ذات صلة
ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

مستـشفى متخصـص لعلاج مـرض السرطان في كل ولاية

مستـشفى متخصـص لعلاج مـرض السرطان في كل ولاية

حادث الحافلة السياحية بتونس.. وصول المصابين الجزائريين إلى عنابة (فيديو)

حادث الحافلة السياحية بتونس.. وصول المصابين الجزائريين إلى عنابة (فيديو)

إجلاء جوي لمصاب من باتنة نحو مستشفى زرالدة

إجلاء جوي لمصاب من باتنة نحو مستشفى زرالدة

حرية الصحافة

حرية الصحافة

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد