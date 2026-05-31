إنريكي يقترب من رقم أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا
قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي، نادي باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
ويعد هذا اللقب الثالث لإنريكي في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق أن توّج مع فريقه السابق برشلونة الإسباني عام 2015.
أكثر المدربين الفائزين بدوري أبطال أوروبا:
🇮🇹 كارلو انشيلوتي — 5 مرات
🏆 ميلان 2003 ، 2007
🏆 ريال مدريد 2014 ، 2022 , 2024
🏴 بوب بيزلي — 3 مرات
🏆 ليفربول 1977 ، 1978 ، 1981
🇫🇷 زين الدين زيدان — 3 مرات
🏆 ريال مدريد 2016 ، 2017…
وتساوى إنريكي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا مع مواطنه غوارديولا، بالإضافة إلى كل من الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي الراحل بوب بيزلي، حيث يبتعد الرباعي بفارق لقبين خلف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطالK بخمسة ألقاب.