-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تساوى مع زيدان وبوب بيزلي وغوارديولا

إنريكي يقترب من رقم أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
  • 259
  • 0
إنريكي يقترب من رقم أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا
ح.م
لويس إنريكي

قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي، نادي باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

ويعد هذا اللقب الثالث لإنريكي في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق أن توّج مع فريقه السابق برشلونة الإسباني عام 2015.

وتساوى إنريكي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا مع مواطنه غوارديولا، بالإضافة إلى كل من الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي الراحل بوب بيزلي، حيث يبتعد الرباعي بفارق لقبين خلف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطالK بخمسة ألقاب.

مقالات ذات صلة
بداية سقوط الكرة المغربية لدى الأندية والمنتخبات

بداية سقوط الكرة المغربية لدى الأندية والمنتخبات

مدرب مصر يستبعد هذا اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال

مدرب مصر يستبعد هذا اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال

منتخب الأردن يواجه سويسرا وديا الأحد

منتخب الأردن يواجه سويسرا وديا الأحد

لاعب بِذكريات “أدباء المهجر” يُواجه الجزائر

لاعب بِذكريات “أدباء المهجر” يُواجه الجزائر

إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف “إيبولا”

إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف “إيبولا”

لقجع يتلقى صفعة جديدة

لقجع يتلقى صفعة جديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد