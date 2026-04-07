إنزال شبابي وعائلي على المساحات الخضراء في مختلف الولايات

نقلوا زياراتهم ومشاهداتهم لتسبح في الفضاء الأزرق العالمي

يُجمع الجزائريون من أقصى غرب البلاد، إلى أقصى شرقها على استثنائية الموسم المطري الحالي، فكانت كل الشهور في الموعد بمطرها، ثم جاء غيث بداية شهر أفريل الحالي وثلوجه، وعودة الجو الصحو بعد ذلك، ليبصم على موسم ملوّن طبيعيا، تغلبه الخضرة في أجمل اللوحات التي يمكن مشاهدتها لجمالها الفتان.

وكالات سياحية عنوانها… الخضرة

بالرغم من انقضاء العطلة المدرسية والجامعية، الربيعية، إلا أن الطلب على فسحة الربيع الاستثنائي تصاعدت مؤخرا بعد أن تم الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رحلات منظمة قصيرة المدى، في مناطق الجذب الأخضر، وما أكثرها، من المناطق الرطبة إلى الحظائر والمحميات، وهو ما جعل غالبية الوكالات السياحية تسارع إلى إبرام اتفاقيات، مع بعض الفنادق الصغيرة، وخاصة المراقد وبيوت الشباب، لأجل تجهيز رحلات ربيعية تنطلق في العادة يوم الخميس إلى غاية مساء السبت، إلى ماونة بولاية قالمة وحظيرة باردو بقسنطينة وسرايدي بأعالي عنابة والحظيرة الوطنية بالقالة، التي تعرف بحيراتها ومروجها ازدهارا كبيرا بالماء والنباتات وخاصة الطيور.

فلاحون يتحدثون عن موسم استثنائي وطبيعة الجزائر تهز العالم

يقول السيد يوسف، وهو صاحب وكالة آية السياحية، أن الربيع الحالي والاستثنائي فرض عليهم طريقة عمل جديدة، مع زبون من نوع جديد، بعيدة عن رحلات تونس الصيفية أو غيرها من البلاد، وحتى رحلات عنابة وبجاية ووهران الاصطيافية.

فطالب النزهة الربيعية لا يشترط أمورا كثيرة، فقط مكانا للتخييم أو الإقامة المريحة في غرفة من حمام وفقط، أما بقية الأمور فيتكفل بها بنفسه من إطعام وفسحة.

والغريب أن الزبائن هم من ينبهون أصحاب الوكالات إلى أماكن الخضرة، حتى دخلت ولايات جديدة في عالم السياحة ومنها ولاية ميلة التي تقدم في هذا الربيع في كل بلدياتها خُضرة غير عادية ونباتات وورود يقطفها السياح.

الوكالة أحيانا توفر حافلة فقط، تنقل المواطنين صباحا مثلا إلى سد بني هارون بولاية ميلة، وتعود بهم مساء، أو إلى مروج وضفاف السدود الصغيرة مثل سد وادي العثمانية، فيتسابق الأطفال ويستنشق الكبار الهواء العليل ويتناولون الغداء، في قلب الطبيعة، ثم يعودون مساء منتعشين بيوم ربيعي أشبه بالأحلام.

تبقى أهم وجهة والأكثر طلبا هي حظيرة القالة وبحيرة طونغة على وجه الخصوص، وهي تستقبل المئات من المواطنين، يوميا منهم من يفضل الارتماء في طبيعتها الخضراء، ومنهم من يصر على رحلة مائية مع الدليل السياحي المعروف بلقب “الشنوي” عبر قارب وقائد، كما توفر المنطقة الأحصنة والدراجات النارية الجبلية لمن أراد المغامرة.

هذه ليست سويسرا… عنوان الصفحات

هذه ليست سويسرا، هي لازمة لأغلب التعاليق مع الصور الملتقطة خلال ربيع 2026، الأمر لا يخص كما كان سابقا ولايات شمالية محدودة بعينها، بل كل شمال الجزائر، من ساحله إلى هضابه وحتى فيافيه، فالخضرة سجلت حضورها بقوة في النعامة ومشرية والجلفة وبسكرة وولايات أخرى في عمق الصحراء.

الإطلالة الخفيفة على صفحات المواطنين ذات الاتجاه الترفيهي والسياحي تبين احتفالية وطنية وشعبية، غير معلن عنها بالربيع.

وتلقى هذه الصفحات تعليقات أبناء الجزائر في المهجر، وعرب من الخليج والشرق الأوسط وبلاد الشام، بين متمني زيارة المناطق الخضراء، وغير مصدق بأن هذا الاخضرار في الجزائر، البلد الإفريقي أو الصحراوي كما يقولون.

نالت ولاية ميلة هذه المرة، حصة الأسد بعد أن كانت ولاية شبه منسية سياحيا.

فمنطقة شلال تامدة لم تسجل الماء الوفير للشلال، الذي أصبح أكثر إبهارا، وإنما للصورة الطبيعية للمروج التي تحيط بالشلال، أما حمام غروز غير بعيد عن وادي العثمانية بولاية ميلة، فقد رسم من حوله أعشابا ونباتات خارقة في الروعة والجمال، وتميزت سفوح السراغنة هذا الموسم بجودة نبات السلجم الزيتي الذي نجح في تجربته الأولى، وارتفع إلى أزيد من متر في نباته، المنتهي بالزهرة الصفراء الكبيرة من عشاق الشمس، وتخطف منطقة رجاص العقول حتى تكاد تجزم بأنك فعلا في فيينا أو برلين من شدة الاخضرار.

وينتقل السياح بكاميراتهم إلى حدود ولاية جيجل وبالضبط إلى بحيرة غدير أم الحناش التي زارها الثلج في نهاية الشهر الماضي، ثم تحول الأبيض إلى مروج خضراء، والصورة وحدها تعبر عن جمالها.

الفيديوهات المنتشرة وبكثرة وبعضها منقول من حواف الطرقات، أسست للسياحة الربيعية التي تعطلت هذا الموسم تزامنا مع العطلة المدرسية والجامعية، بسبب الجو الماطر، ولكنها عادت خلال أول أسبوع بعد العودة إلى مقاعد الدراسة وبقوة.

وعلمنا من مصلحة الخدمات الجامعية وحتى المدرسية بأن الرحلات الطلابية والمدرسية ستعرف عودة قوية في شهري أفريل وماي، لأجل التعريف بالكنوز الحموية والأثرية والطبيعية، خاصة أنه بالإمكان القيام برحلات تضرب فيها عدة عصافير بحجر واحد، حيث تحيط بالمنطقة الأثرية مثل جميلة وتيمقاد وتديس، حقول خضراء تمنح التاريخ للزائر والجغرافيا معا في قالب واحد.

العائلات توطّد علاقاتها مع الطبيعة

بعد انقضاء رمضان وانقشاع الأجواء الشتوية بأمطارها وثلوجها، عاود أبناء برج بوعريريج خروجهم للطبيعة، خاصة في ساعات المساء بعد خروج التلاميذ من المدارس، وكان الموعد أمس الثلاثاء، حيث لا دراسة في الأطوار الابتدائية والمتوسطة، بعد أن فاقت درجة الحرارة رقم 24 مئوية، ومعروف عن أهل برج بوعريريج تعلقهم بالفسحات الربيعية التي تدخل ضمن ثقافة المنطقة، إذ تجتمع العائلة الكبيرة، وتتجاوز بعض الأسر المائة فرد من صغيرهم الرضيع إلى شيخهم أو كبيرهم التسعيني، ليفترشوا الحشيش الأخضر، ويتناولوا ما لذّ وطاب من أكلات ربيعية وفي مقدمتها “المبرجة” المصنوعة من عجين التمر، إضافة إلى فاكهة الموسم من فراولة وتفاح وغيرها من الحلويات التي منها ما تبقى من عيد الفطر المبارك.

في ولاية قسنطينة، تقدم الطبيعة ألوانا ومياها أيضا، في المريج وجبل الوحش وجبل شطابة والبعراوية، وحتى حواف الطرقات صارت تستقطب المواطنين في عين الباي وفي مداخل المدينة الجديدة علي منجلي، وفي بلدية حامة بوزيان، أما صور منطقة بني حميدان غير بعيد عن بلدية ديدوش مراد بشمال الولاية، فإن الفيديوهات الخضراء التي تم التقاطها، تحولت إلى “ترند” أتى بآلاف التعليقات من داخل ومن خارج الوطن، فعلى مرآى العين لا لغة سوى جمال الطبيعة الأخاذ.

المواطنون وطّدوا علاقتهم بصفة وثيقة مع الطبيعة في ربيع 2026، وهذا تزامنا مع حملات التشجير التي شاركت فيها وزارة الفلاحة مع جمعية الجزائر الخضراء.

السيد فؤاد معلى، قال في اتصال مع الشروق اليومي: إن اقتراب المواطن من الطبيعة التي لوّنت حسبه البلاد بأخضر لم نشهده منذ عقدين على أقل تقدير، هي مؤشر إيجابي لعشق سيكون وطيدا بين الجزائري وأرضه الطيبة حتى يعطيها من جهده وحرصه على المحافظة عليها، وتردّ له من خيراتها البيئية التي لا تنضب.

كما اعتبر التساقط القياسي للأمطار هذا الموسم، فأل خير، على المليون شجرة وما تبعها من ثلاثة ملايين، لتنمو وتنضج في جو مغذي يحقق ثمار ما بذله الجزائريون، فكانت المكافأة من السماء.

يختصر مواطن سألناه عن الفديوهات المنتشرة والصور التي تحكي الخضرة عبر مواقع التواصل بالقول: “لست في حاجة لمتابعة الصفحات الالكترونية، ففتح النافذة يحدثك عن الأخضر حتى الجدران والأراضي الإسمنتية أينعت وأخرجت النباتات.