إنشاء 10 آلاف مؤسسة مصغرة خلال 2024

مساهمة القطاع بـ25 بالمائة من الناتج الوطني الخام

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بلال عشاشة، أن المؤسسات المصغرة في الجزائر تساهم اليوم بنسبة 25 بالمائة من الناتج الوطني الخام وهو معدل مقبول وغير بعيد عن المسجل في إيطاليا، باعتبارها دولة رائدة في هذا المجال، حيث تشكل المؤسسات المصغرة نسبة 30 من الناتج الخام.

وقال عشاشة، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى”، إن المؤسسات المصغرة في الجزائر تعتبر قطاعا محوريا في التنمية الوطنية حيث كشف قائلا: “نعتزم إنشاء 10 آلاف مؤسسة مصغرة خلال سنة 2024 وهو ما سيساهم في خلق 30 ألف منصب عمل جديد”.

وأضاف المسؤول ذاته في السياق أن “المقصود من المؤسسات المصغرة هي تلك التي تشغل أقل من عشرة عمال، وهي تمثل اليوم نسبة 97 بالمائة من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بالجزائر، وهي نسبة تقترب أو تفوق تعداد هذه المؤسسات بدول حوض المتوسط وخاصة البرتغال وإيطاليا.”

كما أشار إلى أنه تم فتح منصة رقمية قبل أيام ويمكن لأصحاب المشاريع الذين تتوفر فيهم الشروط التسجيل قصد الاستفادة من مزايا الجهاز وهي مخصصة لأولئك الذين لا يتجاوز سنهم الـ55 عاما وللذين يحوزون شهادات التكوين بمراكز الوكالة البالغ عددها 102 على مستوى التراب الوطني”.

وأعلن عشاشة “أن عملية دراسة الملفات ستنطلق مباشرة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل على مستوى هذه المنصة وهناك اليوم عديد الملفات قيد الدراسة قصد الاستفادة من المرافقة المالية وعددها 1777 مشروع وتستهدف خلق قيمة مضافة في عديد القطاعات الاقتصادية ومنها الخدمات والصناعة والفلاحة والتجارة.”

وتابع قائلا “ظهرت فيما سبق عديد النقائص على مستوى إدارة ومرافقة المشاريع والنتيجة أن الكثير منها لم تنجح ونحن اليوم نعمل على تغيير الطريقة ومناهج العمل ومنها معالجة النقائص في مجال تكوين حاملي المشاريع بالاستعانة بالمعاهد التابعة للوكالة وكذلك بخبرة وزارة التكوين المهني.”

وفي معرض حديثه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مساعيهم للتصدي للاختلالات المسجلة في عملية المرافقة من قبل الوكالة وهي تستمر في بعض الدول لمدة ستة أشهر ونجن بصدد العمل على حل إشكالية العقار الصناعي وتنويع طرق التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع من خلال وضع مخطط أعمال مصحوب ببطاقة تقييم.